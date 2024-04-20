انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(3) رين

يلعب نانت ضد ستاد رين ضمن الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت أمام رين.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريق نانت أمام رين.

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ق76. جوووول الثااني لرين من ركلة جزاء.

ق67. جوووول أول لرين عن طريق كاليموندو.