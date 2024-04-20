مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة رين

أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ستاد رين.

ويلعب نانت ضد استاد رين في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ويشهد التشكيل الأساسي تواجد مصطفى محمد هداف الفريق.

ويلعب مصطفى في خط الهجوم بجانب موسى سيسوكو وفلورين موليت.

وشارك مصطفى حتى الآن في 25 مباراة منذ بداية الموسم مع نانت وتمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

ويحتل نانت المركز 14 في الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن ميتز صاحب المركز 16 المؤدي لملحق المنافسة الهبوط للدرجة الثانية.

في المقابل يتواجد ستاد رين في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.