آس: ألونسو يدخل حسابات سيتي لخلافة جوارديولا

السبت، 20 أبريل 2024 - 16:04

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

دخل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ضمن حسابات إدارة مانشستر سيتي لخلالفة بيب جوارديولا حال عدم تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف 2025 أي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ألونسو الذي يحظى باهتمام ريال مدريد دخل في حسابات مانشستر سيتي كخيار بديل في حال عدم تجديد عقد جوارديولا الذي ينتهي في الموسم المقبل"

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وكان ألونسو قد حسم مستقبله بالموسم المقبل وقرر الاستمرار في منصبه كمدير فني لباير لفيركوزن.

ويمتد عقد ألونسو مع باير ليفركوزن حتى صيف 2026 لكنه بات مطمع لعمالقة أوروبا.

وقاد ألونسو باير ليفركوزن لتتويج تاريخي بلقب الدوري الألماني بعد الفوز على فيردر بريمن بخمسة أهداف دون رد.

وكتب باير ليفركوزن اسمه في سجل الأبطال وبات الفريق الـ 13 الذي يفوز بالدوري الألماني، بعد أن سبق له احتلال المركز الثاني 5 مرات.

بايرن ميونيخ في الألفية الثالثة لم يخرج الدوري من خزائنه سوى 7 مرات في 24 نسخة، بواقع 3 من نصيب بوروسيا دورتموند في 2001-2002 و2010-2011 و2011-2012، وفيردر بريمن في 2003-2004، وشتوتجارت في 2006-2007، وفوففسبورج في 2008-2009، وأخيرا ليفركوزن في 2023-2024.

مانشستر سيتي تشابي ألونسو
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