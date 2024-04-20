مؤتمر أنشيلوتي: الكلاسيكو دائما مباراة عظيمة.. وهذا موقف ميليتاو

السبت، 20 أبريل 2024 - 14:20

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه أمام برشلونة.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدا الأحد في ملعب سنتياجو برنابيو ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "سنقرر تشكيل الكلاسيكو غدا. نحن في وضعية جيدة، ميندي لم يتدرب بشكل جيد لكن سيتم استدعاء الجميع".

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وأضاف "الكلاسيكو دائما مبارة عظيمة، إذا انتصرنا سنكون أقرب للفوز بالليجا".

وأوضح "ميليتاو يمكن أن يبدأ كأساسي. يحتاج فقط إلى دقائق، وهو جاهز. انه يريد ان يلعب. قد يكون خيارا غدا".

وتابع "ما يفعله لامين جمال وكوبارسي في هذا العمر يتحدث عنهما جيدا، من المهم المزج بين الشباب والخبرة بشكل جيد كما نفعل نحن".

وأتم "لست متفاجئا من الانتقادات، يمكن للجميع أن يبدي رأيه. بالنسبة لنا، من الواضح جدا كيف يجب أن نلعب. عليك أن تتعامل بشكل جيد عندما تكون لديك الكرة وعندما لا تمتلكها".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد برشلونة
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