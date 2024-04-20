مؤتمر تشافي: يمكننا الفوز في برنابيو.. والحديث عن الحكام لا يساعدني

يثق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدا الأحد في ملعب سنتياجو برنابيو ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "نحترم ريال مدريد وأرقامه الاستثنائية، لدينا فرصة غدا لتقليص الفارق الى خمس نقاط ، اليوم تدربنا بشكل أفضل و أجد الفريق بحالة جيدة".

وأضاف "إنهم يلعبون على أرضهم، سيكونون متحمسين. بجب أن نتحلى بالشجاعة. هذا هو المكان المثالي لإظهار شخصيتنا وكل ما عملنا عليه".

وشدد "يمكننا الفوز بالبيرناربيو لكن يجب أن نثبت ذلك بالملعب خصوصاً منذ الدقائق الأولى من المباراة".

وأوضح "لن يكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل. لم يستدعيني أحد، الشيء المهم هو النادي وليس أنا، الآن نحن نلعب من أجل الدوري وسيكون هناك وقت للحديث".

وتابع "الحديث عن الحكام لا يساعدني كثيرا. أتمنى أن تمر المباراة بشكل مثالي ويقوم الحكم بأفضل عمل ممكن وأن يكون دقيقا".

وأتم "الخسارة من ريال مدريد تعني أن الدوري شبه انتهى. لكن نريد التفكير بإيجابية ونريد الفوز وتقليص عدد النقاط ولدينا الفرصة للقتال حتى النهاية".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.