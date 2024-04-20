تقارير: 6 مرشحين لخلافة بيولي في تدريب ميلان

وضع ميلان الإيطالي 5 أسماء مرشحة لخلافة ستيفانو بيولي في تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن جيري كاردينالي مالك ميلان قرر إقالة بيولي بعد نهاية الموسم الجاري.

وجاء ذلك القرار بعد توديع ميلان الدوري الأوروبي من ربع النهائي على يد روما.

ولن يؤثر فوز ميلان في الدربي ضد إنتر يوم الإثنين المقبل على قرار الإدارة.

وحددت الصحيفة الإيطالية 4 مرشحين لخلافة بيولي وهم: باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي وجولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق وكريستوف جالتييه مدرب الدحيل ومارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد.

فيما كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن زلاتان أبراهيموفيتش يفضل الهولندي مارك فان بوميل مدرب رويال أنتويرب البلجيكي.

وسبق أن ارتدى الهولندي قميص ميلان بين 2011 و2012 وتوج بلقب الدوري الإيطالي والسوبر مع الروسونيري.

ويبرز أيضا اسم إيجناسيو أباتي مدرب فريق الشباب لميلان بعدما قاد الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما.

ويمتد تعاقد بيولي الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-22 مع ميلان حتى صيف 2025.

وإذا خسر ميلان في الدربي ضد إنتر يوم الإثنين المقبل، سيتوج النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي.