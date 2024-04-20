بسبب أبراموفيتش.. خصم 18 نقطة من فيتيس وهبوطه للدرجة الثانية الهولندية

السبت، 20 أبريل 2024 - 12:44

كتب : FilGoal

فيتيس الهولندي

عُوقب نادي فيتيس أرنهيم الهولندي بخصم 18 نقطة من رصيده ما يعني هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بسبب فشل النادي في تلبية متطلبات لوائح الترخيص وعدم القدرة على نفي صلتهم بالروسي رومان أبراموفيتش

وأصبح رصيد الفريق سالب نقطة (1-) وتأكد هبوطه قبل 4 جولات على نهاية الموسم في الدوري الهولندي.

وأعلن النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي إنه لن يستأنف من أجل الحفاظ على رخصته للمشاركة في المسابقات الهولندية.

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وكشف النادي في بيانه: "على سبيل المثال، لم يقدم فيتيس الأرقام نصف السنوية بشكل صحيح، وتصرف بشكل غير صحيح فيما يتعلق ببنك ING ووزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ، ولم يتمكن التقرير من إثبات ما إذا كانت هناك اتصالات بين فيتيس ورومان أبراموفيتش أم لا".

وأوضح إدوين ريجنتجيس المدير العام المؤقت للنادي: "هذا يوم مظلم لكل شيء وكل شخص يهتم بفيتيس، إلا أن هذه هي الحقيقة القاسية، كانت هذه العقوبة لا مفر منها. ومن ناحية أخرى نحن سعداء للغاية بالفرصة المتاحة لنا للاحتفاظ برخصتنا".

وتوقف مشوار فيتيس في الدوري الهولندي عند 35 موسما متواصلا.

وكانت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية نشرت وثائق تُظهر ضخ رئيس تشيلسي السابق لأكثر من 100 مليون يورو في خزائن النادي الهولندي.

وارتبط ناديا تشيلسي وفيتيس بعلاقة وثيقة، حيث أرسل النادي الإنجليزي عددا من لاعبيه على سبيل الإعارة للفريق الهولندي.

وبسبب ذلك أجرى الاتحاد الهولندي تحقيقا حول وجود علاقة بين النادي ورجل الأعمال الروسي.

وفُرضت عقوبات على أبراموفيتش وأُجُبر على بيع تشيلسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ودون الحصول على قيمة بيع النادي اللندني للأمريكي تود بويلي.

وتأسس نادي فيتيس عام 1892 (131 عاما) وشارك في كأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي من قبل.

ويلعب الفريق في الدوري الهولندي منذ موسم 1989-90 وكان أفضل مركز لهم هو الثالث في موسم 1997-98

وتوج الفريق بلقب كأس هولندا موسم 2016-17.

تشيلسي الدوري الهولندي رومان أبراموفيتش فيتيس الهولندي
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