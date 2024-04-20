ميتروفيتش: تمنيت المشاركة أمام العين ولو لحظة واحدة

أعرب الصربي ألكساندر ميتروفيتش هداف الهلال السعودي عن حزنه الشديد بعد غيابه خلال مواجهة فريقه أمام العين الإماراتي.

وخسر الهلال أمام العين بنتيجة 4-2 ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال ميتروفيتش عبر صحيفة "meridiansport" الصربية: "بالتأكيد حزين للغاية من هزيمة الهلال أمام العين. نعمل على تصحيح كافة الأمور خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "كنت أتمني الحصول على فرصة المشاركو ولو لحظة واحدة من المباراة لمساعدة فريقي".

وغاب ميتروفيتش عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ميتروفيتش خاض 36 مباراة بالموسم الحالي مع الهلال وسجل 33 هدفا وصنع 8 آخرين.

وأسقط العين الإماراتي ضيفه الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في لقاء أقيم على استاد هزاع بن زايد.

سجل أهداف العين: سفيان رحيمي (3) وكاكو، فيما سجل ثنائية الهلال: مالكوم وسالم الدوسري.

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال عند 34 فوزا متتاليا في جميع المسابقات كأطول سلسلة في تاريخ كرة القدم.

الهزيمة أيضا أوقفت سلسلة اللاهزيمة للهلال كذلك عند 42 مباراة بجميع المسابقات، كأول خسارة لهم هذا الموسم.

وحظى هيرنان كريسبو بجزء من الثأر الشخصي ضد الهلال، حيث خسر من الزعيم بنتيجة 7-0 في نصف نهائي النسخة الماضية عندما كان مدربا للدحيل القطري.

والآن يمتلك فرصة إقصاء الهلال حال استطاع تخطي عقبة لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا.