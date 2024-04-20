حمد الله: سامحت المشجع.. ومستحيل أكون سببا في سجن أي شخص

السبت، 20 أبريل 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

حمدالله

أعلن المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جده انتهاء أزمته مع المشجع الذي اعتدى عليه عقب مباراة الهلال في السوبر السعودي.

وألقت السلطات في إماراة أبو ظبي القبض على مشجع اعتدى على عبد الرازق حمد الله عقب نهاية السوبر السعودي.

وقال عبد الرزاق حمدالله في تصريحات تلفزيونية: "سامحت المشجع الذي اعتدى علي وغفرت عنه. كان من الممكن أن أتخذ الإجراءات اللازمة ضده، ولكن مستحيل أكون سببا في سجن أي شخص".

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وأضاف "تنازلت عن الأمر نهائيا عقب المباراة، رغم أن هذا المشجع قام بإيذائي لكني بكل تأكيد أنهيت الأمر، وفضلت أن ينتهي الأمر نهائيا".

وخسر الاتحاد بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي من الهلال.

والتقطت العدسات أحد مشجعي الاتحاد متواجد في المنصة يعتدي على المهاجم المغربي بالضرب بعد مشادة كلامية جمعتهما.

وتطور المشادة حيث رشّ حمد الله الماء تجاه المتفرج، الذي حاول بدوره ضرب اللاعب مرتين بعصا.

وتدخل المنظمون ولاعبي الاتحاد لفض الاشتباك بينهما.

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الزعيم واصل فرض سيطرته محققًا الانتصار الـ 34 على التوالي في جميع المسابقات.

وبذلك لم يعد أي أمل للاتحاد حامل لقب الدوري في الفوز ببطولات سوى كأس خادم الحرمين الشريفين التي سيواجه بها الهلال أيضا.

ويستمر الهلال الأكثر تتويجا بكأس السوبر السعودي باللقب الرابع، بعد 2015 و2018 و2021.

النصر هو التالي بلقبين في 2019 و2020، بينما توجت به الفرق التالية مرة واحدة: الفتح (2013) - الشباب (2014) - الأهلي (2016) - الاتحاد (2022).

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