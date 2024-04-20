حمد الله: سامحت المشجع.. ومستحيل أكون سببا في سجن أي شخص

أعلن المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جده انتهاء أزمته مع المشجع الذي اعتدى عليه عقب مباراة الهلال في السوبر السعودي.

وألقت السلطات في إماراة أبو ظبي القبض على مشجع اعتدى على عبد الرازق حمد الله عقب نهاية السوبر السعودي.

وقال عبد الرزاق حمدالله في تصريحات تلفزيونية: "سامحت المشجع الذي اعتدى علي وغفرت عنه. كان من الممكن أن أتخذ الإجراءات اللازمة ضده، ولكن مستحيل أكون سببا في سجن أي شخص".

وأضاف "تنازلت عن الأمر نهائيا عقب المباراة، رغم أن هذا المشجع قام بإيذائي لكني بكل تأكيد أنهيت الأمر، وفضلت أن ينتهي الأمر نهائيا".

وخسر الاتحاد بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي من الهلال.