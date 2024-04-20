مواعيد مباريات السبت 20 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وأرسنال وسيتي وتشيلسي

يشهد اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 والقنوات الناقله.

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الترجي نظيره صنداونز في نصف النهائي الآخر من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل أرسنال ضيفا على ولفرهامبتون في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدوري السعودي يلعب اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي أمام الحزم ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي.

فيما يقود مصطفى محمد فريقه نانت خلال مواجهة صعبة أمام ستاد رين ضمن الدوري الفرنسي.

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دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × مازيمبي.. 3:00 عصرا.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6 .. ويعلق عليها حفيظ دراجي.

الترجي × صنداونز.. 9:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون × أرسنال.. الساعة 8:30 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي × مانشستر سيتي.. السادسة والربع مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

نانت × ستاد رين.. الساعة 5:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

الأخدود × ضمك .. في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة ssc sports 1

الحزم × الاتحاد.. في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة ssc sports 2

بطولة إفريقيا لكرة السلة

الأهلي × أهلي بنغازي الليبي .. في تمام الساعة 7:00 مساء.. وتذاع على حساب البطولة عبر يوتويب.