المقاولون العرب يكشف تطورات حالة لؤي وائل

السبت، 20 أبريل 2024 - 10:22

كتب : FilGoal

لؤي وائل - المقاولون العرب - بلدية المحلة

أعلن المقاولون العرب تشخيص حالة لؤي وائل بعد إصابته خلال مباراة بلدية المحلة في الجولة 18 من الدوري المصري.

ونُقل لؤي وائل للمستشفى عقب سقوطه أرضا بعد التحام هوائي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأوضح المقاولون العرب إصابة لؤي وائل بارتجاج إثر اصطدام قوي في رأسه أدى لفقدان وعي مؤقت وتدخل الجهاز الطبي بقيادة أيمن زين طبيب الفريق، ونقل اللاعب سريعا لمستشفى المحلة وخضوعه لبعض الفحوصات في المستشفى للاطمئنان عليه.

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وأكد نادي المقاولون العرب أن اللاعب لقى الرعاية اللازمة منذ وصوله المستشفى موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة المسئولين على الاهتمام والمتابعة اللحظية.

وكشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن حالة لؤي وائل مستقرة حاليا وأنه أجرى أشعة مقطعية على الرأس والرقبة فور وصوله المستشفى للاطمئنان بصورة أكبر وأثبتت سلامته وفضل الأطباء تواجده في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة مع عمل بعض الفحوصات الأخرى.

وقال لؤي وائل عبر أون تايم سبورتس 1: "الحمد لله، حالتي الصحية أفضل الآن، تعرضت للإغماء بعد اصطدام في الرأس مع محمود أبو السعود، وحاول الأطباء إفاقتي في أرض الملعب لكن دخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة، وتم نقلي مباشرة للعناية المركزة".

وأوضح "الحالة الآن مستقرة وسأبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة أخرى من أجل إجراء المزيد من الفحوصات".

وتابع "طمأنني الأطباء على حالتي الصحية، وتواصل معي أشرف صبحي وزير الرياضة بنفسه، وكان مهما بالنسبة لي أن أحظى بهذا الاهتمام".

وأتم "مصطفى الشامي رئيس البلدية لم يتركني لثانية واحدة وأود شكره كثيرا واهتم بي بشكل فائق".

وكرر بلدية المحلة الفوز على المقاولون العرب بنفس نتيجة لقاء الدور الأول 2-0 في الجولة 18 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المحلة.

سجل ثنائية البلدية: حسام أشرف وعبد الرحمن جمال "سمانة"، وهما أيضا من سجلا في لقاء الدور الأول.

ولأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين يحقق أحدهما الفوز ذهابا وإيابا في الدوري بنفس الموسم، وهو ما لم يحدث بينهما من قبل.

وحقق بلدية المحلة 5 انتصارات ضد ذئاب الجبل مقابل 5 للأخير، و10 تعادلات وجميعها في الدوري.

الفوز رفع رصيد بلدية المحلة لـ 19 نقطة من 17 مباراة وارتقى للمركز الثالث عشر بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما ظل المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 18 مباراة.

المقاولون العرب بلدية المحلة الدوري المصري
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