كرة سلة - أوجوستي: تعلمنا من أخطاء الموسم الماضي ضد أويلرز

أوضح أوجوستي بوش مدرب الأهلي لكرة السلة أن فريقه تعلم من أخطاء الموسم الماضي ضد أويلرز الأوغندي في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في أولى مباريات المجموعة ببطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وقال أوجوستي في المؤتمر الصحفي: "تعلمنا من أخطاء مباراتنا أمام سيتي أويلرز في الموسم الماضي، وحافظنا على تركيزنا حتى نهاية اللقاء".

وتابع "نركز على إشراك اللاعبين خلال المباريات بشكل جيد من أجل الحفاظ على أداء الفريق وتطويره مباراة تلو مباراة".

Defending Basketball Africa League Champions Al Ahly 🇪🇬 tips off #BAL4 with a bang! First game, first win! ✅ pic.twitter.com/CCPLwtXd0d — Basketball Africa League (@theBAL) April 19, 2024

فيما صرّح عمرو الجندي لاعب الفريق:"عودة مارك ليونز من الإصابة والمشاركة في المباريات من مميزات اللقاء، مع وجود انسجام بين اللاعبين كان الأمر رائعا".

وأضاف "لا أنظر إلى أرقامي الفردية في المباريات، الأهم هو الفريق، نحن هدفنا هو التتويج باللقب الثاني على التوالي واللعب في كأس العالم للأندية لاستكمال مسيرة رائعة لهذا الجيل الحالي من اللاعبين".

وبدأت المباراة بتفوق الفريق الأوغندي بنتيجة 8-7، قبل أن يتقدم الأهلي 13-10.

وفي نهاية الربع الأول هيمن الأهلي على النتيجة رافعا إياها إلى 28-16.

التفوق الأحمر استمر في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 53-35.

وانتهى الربع الثالث بنتيجة 79-56 لصالح الأهلي.

وتضم مجموعة الأهلي فرق كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أويلرز الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.