يوفنتوس يواصل فقد النقاط بالتعادل مع كالياري.. ولاتسيو يفوز على جنوى

واصل يوفنتوس فقدان النقاط في الدوري الإيطالي واكتفى بالحصول على نقطة من كالياري في الجولة 33 من المسابقة.

وافتتح لاتسيو الجولة ذاتها بفوز بهدف دون رد على جنوى.

ويستعد لاتسيو ويوفنتوس لمواجهة قوية يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما انتهى الذهاب بفوز البيانكونيري 2-0.

كالياري × يوفنتوس

تأخر يوفنتوس بهدفين في أول 36 دقيقة من عمر اللقاء عن طريق جانلوكا جايتانو وييري مينا وكلاهما من علامة الجزاء في الدقيقتين 30 و36.

وسجل دوشان فلاهوفيتش هدفا في نهاية الشوط الأول ألغي بداعي التسلل بعد مطالعة تقنية الفيديو.

ولأول مرة منذ موسم 2004-05 يتأخر يوفنتوس في النتيجة بهدفين في الشوط الأول وكلاهما من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني قلّص الصربي النتيجة بهدف في الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشرة.

وأصبح فلاهوفيتش أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من كرات ثابتة في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 4 أهداف.

كما رفع رصيده لـ 16 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإيطالي خلف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز صاحب 23 هدفا بقميص إنتر.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء خطف البيانكونيري نقطة بهدف عكسي سجله ألبرتو دوسينا بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس لـ 64 نقطة في المركز الثالث.

بينما ظل كالياري في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

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جنوى × لاتسيو

وفي ملعب لويجي فيراريس معقل جنوى عادت نسور العاصمة بالـ 3 نقاط.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لويس ألبرتو في الدقيقة 67.

وسجل الإسباني 5 أهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي وجميعها خارج ملعب فريقه.

الفوز رفع رصيد لاتسيو للنقطة 52 في المركز السادس وبفارق 3 نقاط عن روما الخامس الذي لديه مباراتين أقل، والمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما ظل جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة من 33 مباراة.

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