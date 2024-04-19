لؤي وائل: دخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة.. وحالتي الصحية أفضل الآن

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

إصابة لؤي وائل - المقاولون العرب - بلدية المحلة

أوضح لؤي وائل لاعب المقاولون العرب استقرار حالته الصحية بعد تعرضه للإغماء خلال مواجهة بلدية المحلة في الجولة 18 من الدوري.

ونُقل لؤي وائل للمستشفى عقب سقوطه أرضا بعد التحام هوائي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وقال لؤي وائل عبر أون تايم سبورتس 1: "الحمد لله، حالتي الصحية أفضل الآن، تعرضت للإغماء بعد اصطدام في الرأس مع محمود أبو السعود، وحاول الأطباء إفاقتي في أرض الملعب لكن دخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة، وتم نقلي مباشرة للعناية المركزة".

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وأوضح "الحالة الآن مستقرة وسأبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة أخرى من أجل إجراء المزيد من الفحوصات".

وتابع "طمأنني الأطباء على حالتي الصحية، وتواصل معي أشرف صبحي وزير الرياضة بنفسه، وكان مهما بالنسبة لي أن أحظى بهذا الاهتمام".

وأتم "مصطفى الشامي رئيس البلدية لم يتركني لثانية واحدة وأود شكره كثيرا واهتم بي بشكل فائق".

وكرر بلدية المحلة الفوز على المقاولون العرب بنفس نتيجة لقاء الدور الأول 2-0 في الجولة 18 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المحلة.

سجل ثنائية البلدية: حسام أشرف وعبد الرحمن جمال "سمانة"، وهما أيضا من سجلا في لقاء الدور الأول.

ولأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين يحقق أحدهما الفوز ذهابا وإيابا في الدوري بنفس الموسم، وهو ما لم يحدث بينهما من قبل.

وحقق بلدية المحلة 5 انتصارات ضد ذئاب الجبل مقابل 5 للأخير، و10 تعادلات وجميعها في الدوري.

الفوز رفع رصيد بلدية المحلة لـ 19 نقطة من 17 مباراة وارتقى للمركز الثالث عشر بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما ظل المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 18 مباراة.

المقاولون العرب لؤي وائل بلدية المحلة
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