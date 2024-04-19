أحمد حمدي: نركز بالتفاصيل الصغيرة ضد دريمز.. ونثق في الأسماء الموجودة رغم الغيابات

أوضح أحمد حمدي لاعب الزمالك أن فريقه سيركز على التفاصيل الصغيرة في مواجهة دريمز الغاني بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك للقاء دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

وقال حمدي عبر أون تايم سبورتس 1: "نتمنى أن يحالفنا التوفيق ضد دريمز، وسنركز في التفاصيل الصغيرة بالمباراة".

وأضاف "الذهاب على ملعبنا والتركيز سيكون بنسبة مليون% لتحقيق نتيجة إيجابية مريحة قبل الإياب".

وواصل "الغيابات مؤثرة لكن كلنا ثقة في الأسماء الموجودة لإسعاد الجماهير".

وأكمل "المعنويات في غرفة الملابس بعد الفوز في الدربي ارتفعت، وأتمنى أن تمثل دفعة قوية تساهم في تحقيق لقب الكونفدرالية".

وأردف "نريد أن يفخر جمهور الزمالك بفريقهم وهدفنا حصد اللقب، الأهم اللعب كمجموعة وتنفيذ تعليمات المدرب".

وأتم "الفرق الكبيرة تعرف كيف تفصل بين البطولات، وأغلقنا صفحة الدوري ولدينا مباراتين حاسمتين في الكونفدرالية".

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو بعد إصابته في المباراة السابقة أمام الأهلي.

وجاءت غيابات الزمالك كالتالي:

عمر جابر - إصابة في العضلة الضامة

محمود علاء - عدم اكتمال الجاهزية بعد عودته من إصابة في الكاحل

فتوح - لا يزال يعاني من إصابة العضلة الخلفية

محمد أشرف روقا - استبعاد فني

ناصر ماهر - يغيب لمشاركته مع فيوتشر في الكونفدرالية خلال النصف الأول من المسابقة

عبد الله السعيد - يغيب لمشاركته مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا خلال النصف الأول من المسابقة

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك على الأهلي في آخر مبارياته بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي.