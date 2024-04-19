احتفل قبل أن يسجل.. مرموش يحرز هدفا ويقود فرانكفورت للعودة للانتصارات أمام أوجسبورج

انتصر أينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة 30 من الدوري الألماني، في مباراة شارك بها عمر مرموش أساسيا وسجل في الوقت بدلا من الضائع.

واستعاد فرانكفورت ذاكرة الانتصارات بعد 4 مباريات دون فوز في الدوري الألماني.

وأنهى مرموش الصيام التهديفي بعد 6 مباريات على التوالي دون تسجيل في الدوري الألماني، ورفع رصيده لـ 11 هدفا في صدارة ترتيب هدافي فريقه بالمسابقة.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت لـ 45 نقطة في المركز السادس والمؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

كما وسّع الفارق مع أوجسبورج السابع الذي توقف رصيده عند 39 نقطة.

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وصف المباراة

هدد مرموش مرمى الخصم في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

ورد الضيوف سريعا بهدف السويسري فابيان فارجاس في الدقيقة 13 بتسديدة قوية سكنت شباك كيفين تراب.

وسدد مرموش في الدقيقة 44 كرة مرت بجوار القائم الأيسر لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

في الشوط الثاني ضغط رفاق مرموش بقوة وبالفعل سجل الجزائري فراس شايبي هدف التعادل في الدقيقة 55 بعد عرضية من دينا إيمبيمي.

وبعد 5 دقائق أضاف الفرنسي هوجو إيكتيكي هدف التقدم بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد توغل رائع.

وفي الدقيقة 86 انفرد كناوف من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وراوغ الحارس ومرر عرضية أرضية صوب مرموش لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

ومع الأنفاس الأخيرة للقاء وفي الدقيقة 90+6 خرج حارس أوجسبورج صوب منطقة جزاء فرانكفورت بحثا عن التعادل خلال ركلة ركنية.

واستغل مرموش تشتيت الدفاع للركنية وتغلب على المدافع وانفرد من قبل منتصف الملعب وتوغل راكضا نحو المرمى وعند وصوله لمنطقة الجزاء رفع يديه محتفلا بالهدف ثم سجل في الشباك الخالية الهدف الثالث وأنهى اللقاء بفوز فريقه.