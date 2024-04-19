وزارة الرياضة: استقرار حالة لؤي وائل.. وتوفير أي تسهيلات يحتاجها

أوضحت وزارة الشباب والرياضة استقرار حالة لؤي وائل مدافع المقاولون العرب عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة.

ونُقل لؤي وائل للمستشفى عقب سقوطه أرضا بعد التحام هوائي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ووجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا للرياضيين، بالاطمئنان علي حالة اللاعب، بعد فقدان كامل للوعي أثناء كرة مشتركة خلال مباراة بلدية المحلة.

وقال صبحي: "نتابع الحالة مع مسؤولي المقاولون العرب بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على اللاعب والتأكيد على توفير أى مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب".

وبعد اتصالات ومتابعة اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، تبين استقرار حالة اللاعب مع وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

وكرر بلدية المحلة الفوز على المقاولون العرب بنفس نتيجة لقاء الدور الأول 2-0 في الجولة 18 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المحلة.

سجل ثنائية البلدية: حسام أشرف وعبد الرحمن جمال "سمانة"، وهما أيضا من سجلا في لقاء الدور الأول.

ولأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين يحقق أحدهما الفوز ذهابا وإيابا في الدوري بنفس الموسم، وهو ما لم يحدث بينهما من قبل.