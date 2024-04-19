كرة يد - الأهلي يفتتح مشواره بالفوز على عين توته في كأس الكؤوس الإفريقية

انتصر الأهلي في أولى مبارياته في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بنتيجة 36-31 على وفاق عين توتة الجزائري.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية بطولة كأس الكؤوس خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف واحد بنتيجة 16-15.

وفي الشوط الثاني وسعوا الفارق بنتيجة 36-31.

وحاز عمر كاستيلو لاعب الأهلي على جائزة رجل المباراة.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الكؤوس نظام جديد بخلاف المتعارف عليه.

وجاء نظام البطولة:

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.