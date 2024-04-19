بدون رونالدو.. ماني يخطئ ويعوض في فوز النصر على الفيحاء

تغلب النصر على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو هداف النصر بسبب تعرضه للطرد خلال المباراة في كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

وتقدم الزامبي فاشيون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 6 بعد تمريرة حاسمة من أنتوني ناواكايمي.

وبينما كاد النصر يتعادل في الشوط الأول من ركلة جزاء، أهدرها ساديو ماني في الدقيقة 42.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى مشاري النمر بدلا من محمد الفتيل في صفوف النصر.

وفي الدقيقة 72 أدرك عبد الله العامري التعادل بعد عرضية من الظهير الأيسر أليكس تيليس.

بينما أحرز ماني هدف التقدم في الدقيقة 76 بعد تمريرة من أوتافيو.

وأكمل ماني تعويض ركلة الجزاء الضائعة بتسجيل هدفه الثاني وثالث أهداف فريقه في الدقيقة 82، بدعد تمريرة من عبد الله الخيبري

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الفوز رفع رصيد النصر إلى 68 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر الذي تأجلت مباراته في الجولة الحاالية أمام الأهلي.

فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 11 نقطة في المركز الخامس والثلاثين.