دوري أبطال أوروبا للشباب – كلاهما لأول مرة.. ميلان يواجه أولمبياكوس في النهائي

تأهل أولمبياكوس اليوناني وميلان الإيطالي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 عاما لأول مرة في تاريخهما.

ولأول مرة يتأهل فريق إيطالي ويوناني لنهائي المسابقة التي وصلت لنسختها العاشرة هذا الموسم.

وتفوق أولمبياكوس على نانت الفرنسي بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحسمت ركلات الترجيح تفوق الفريق اليوناني بنتيجة 3-1 بعدما أهدر لاعبو الكناري 3 ركلات ترجيحية.

وفي ثاني مباريات نصف نهائي المسابقة تعادل ميلان مع بورتو بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي للقاء، وحسمت ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 تأهل الروسونيري.

وتقدم ميلان بهدف فيليبو سكوتي في الدقيقة 12، وسجل جورجي ميريليش التعادل للتنين البرتغالي من علامة الجزاء في الدقيقة 44.

وقلب جابريل بارس النتيجة لصالح بورتو في الشوط الثاني في الدقيقة 65.

وخطف ألكسندر سيميلهاك التعادل في الدقيقة 90+3 بعد ضغط قوي من كيفين زيرولي قائد الفريق على دفاع الخصم.

وفي ركلات الترجيح أهدر لاعبو بورتو ركلتين، في المقابل أهدر جان كارلو سيميتش ركلة ميلان الثانية وسجل زيرولي الركلة الأخيرة قائدا ميلان للتأهل.

يذكر أن ميلان أقصى براجا البرتغالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي بركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية للموسم الجاري.

✅ Winning penalty vs Braga ✅ Winning penalty vs Real Madrid ✅ Winning penalty vs Porto Kevin Zeroli is the man for the big moments!@acmilanyouth | #UYL pic.twitter.com/iOGbehbhMI — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 19, 2024

ويعد تشيلسي وبرشلونة الأكثر تتويجا باللقب برصيد لقبين لكل فريق.

وتعد إسبانيا الأكثر تتويجا باللقب بواقع لقبين لبرشلونة ولقب لريال مدريد.

وسيقام نهائي المسابقة يوم الإثنين المقبل 22 أبريل على ملعب كولوفاري ستيديوم في مدينة نيون السويسرية.