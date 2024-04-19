قائمة الزمالك - بعد الإصابة في القمة.. ظهور زيزو أمام دريمز الغاني

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو بعد إصابته في المباراة السابقة أمام الأهلي.

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك على الأهلي في آخر مبارياته بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي.