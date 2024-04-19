خبر في الجول - أزمة في الأفق بسبب BAL.. وموقف الزمالك والاتحاد السكندري

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 20:25

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الزمالك - كرة سلة - إيهاب أمين

تلوح أزمة في الأفق بالنسبة للاتحاد المصري لكرة السلة في ظل مشاركة الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي BAL.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد السلة يدرس تأجيل نصف نهائي كأس مصر المقرر له 30 أبريل و1 مايو.

ومن المفترض أن يلعب الأهلي مع الجزيرة يوم 1 مايو، ويلعب الزمالك والاتحاد السكندري قبلهما يوم 30 أبريل.

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وجاءت الفكرة بسبب ارتباط الأهلي بالمشاركة في بطولة BAL حتى 27 أبريل.

على الجانب الآخر علم FilGoal.com برفض الزمالك والاتحاد لفكرة التأجيل.

وتضم مجموعة الأهلي فرق كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أويلرز الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

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