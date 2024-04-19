انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(1) أوجسبورج.. فوز بقيادة مرموش

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 20:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرانكفورت مع أوجسبورج في الجولة 30 من الدوري الألماني.

ويقود المصري عمر مرموش هجوم فرانكفورت في اللقاء بشكل أساسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: جووووول مرموش يسجل في المرمى الخالي.. استغل خروج الحارس خلال تنفيذ ركلة ركنية وانفرد من قبل منتصف الملعب وسدد في الشباك الهدف الثالث

ق 86: كناوف ينفرد ويراوغ الحارس ويمرر عرضية لمرموش لكن الدفاع أبعد الكرة من أمامه في الوقت المناسب

ق 61: جووول قلب النتيجة.. هوجو إيكتيكي يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس

ق 55: جووول التعااادل.. فراس شايبي يسجل التعادل بعد عرضية من دينا إيبمبمي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: جووول أوووول أوجسبورج يتقدم بالهدف الأول عن طريق فارجاس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 11: تصويبة قوية من مرموش تمر بجوار القائم الأيسر للخصم.

بداية اللقاء

الدوري الألماني فرانكفورت أوجسبورج مرموش
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