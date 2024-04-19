انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(1) أوجسبورج.. فوز بقيادة مرموش
الجمعة، 19 أبريل 2024 - 20:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرانكفورت مع أوجسبورج في الجولة 30 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويقود المصري عمر مرموش هجوم فرانكفورت في اللقاء بشكل أساسي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+6: جووووول مرموش يسجل في المرمى الخالي.. استغل خروج الحارس خلال تنفيذ ركلة ركنية وانفرد من قبل منتصف الملعب وسدد في الشباك الهدف الثالث
ق 86: كناوف ينفرد ويراوغ الحارس ويمرر عرضية لمرموش لكن الدفاع أبعد الكرة من أمامه في الوقت المناسب
ق 61: جووول قلب النتيجة.. هوجو إيكتيكي يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس
ق 55: جووول التعااادل.. فراس شايبي يسجل التعادل بعد عرضية من دينا إيبمبمي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 13: جووول أوووول أوجسبورج يتقدم بالهدف الأول عن طريق فارجاس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 11: تصويبة قوية من مرموش تمر بجوار القائم الأيسر للخصم.
بداية اللقاء