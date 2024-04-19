كرة صالات - فرصة أخرى للمونديال.. أنجولا تصعق منتخب مصر بـ 7 أهداف وتتأهل للنهائي

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

أنجولا صالات

خسر منتخب مصر من أنجولا بنتيجة 7-3 في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات، ولأول مرة لن يشارك في نهائي البطولة.

ولأول مرة لن يكون منتخب مصر ضمن طرفي النهائي. حيث سبق أن توج منتخب مصر باللقب 3 مرات وخسر النهائي في آخر 3 نسخ.

ويمتلك منتخب مصر فرصة أخرى من أجل التأهل لكأس العالم لكرة الصالات 2024، حال حقق المركز الثالث.

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وينتظر منتخب مصر معرفة هوية منافسه بين ليبيا والمغرب، للقائه في مباراة المركز الثالث يوم الأحد المقبل.

وتأهل منتخب مصر لكرة الصالات لكأس العالم 7 مرات من قبل، ويعد الإنجاز الأبرز الوصول لربع النهائي في نسخة 2016 بكولومبيا.

ولأول مرة ينتصر منتخب أنجولا لكرة الصالات على مصر في مباراة رسمية.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة، وتقدم منتخب أنجولا، ثم سجل مباشرة رحيم هدف منتخب مصر بعد مرور دقيقتين مسجلا التعادل.

واستمر التعادل بين المنتخبين، وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول تقدم الفهود مجددا.

وفي الدقيقة الأخيرة للشوط الأول سجل رحيم من ركلة جزائية هدف التعادل لينتهي بنتيجة 2-2.

في الشوط الثاني تقدم منتخب أنجولا بتسديدة أرضية على يسار جمال عبد الناصر حارس منتخب مصر في الدقيقة 13.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل جوميتو هدف أنجولا الرابع لتصبح النتيجة 4-2.

وقلص محمد سعيد الفارق قبل 3 دقائق على النهاية، واستغل لاعبو أنجولا زيادة لاعبي منتخب مصر هجوميا وخروج الحارس من مرماه واستطاعوا تسجيل 3 أهداف متتالية في آخر 3 دقائق لتصبح النتيجة 7-3 ويتأهلوا لنهائي بطولة إفريقيا لأول مرة بتاريخهم.

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