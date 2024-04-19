ديجافو.. بلدية المحلة يكرر انتصاره على المقاولون بثنائية حسام وسمانة

كرر بلدية المحلة الفوز على المقاولون العرب بنفس نتيجة لقاء الدور الأول 2-0 في الجولة 18 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المحلة.

سجل ثنائية البلدية: حسام أشرف وعبد الرحمن جمال "سمانة"، وهما أيضا من سجلا في لقاء الدور الأول.

ولأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين يحقق أحدهما الفوز ذهابا وإيابا في الدوري بنفس الموسم، وهو ما لم يحدث بينهما من قبل.

وحقق بلدية المحلة 5 انتصارات ضد ذئاب الجبل مقابل 5 للأخير، و10 تعادلات وجميعها في الدوري.

ووصل حسام أشرف للهدف رقم 11 في الدوري الموسم الجاري متصدرا ترتيب هدافي المسابقة بفارق هدفين عن أجوستينو مابولولو هداف الاتحاد السكندري والموسم الماضي.

وارتقى حسام أشرف للمركز الخامس بترتيب هدافي بلدية المحلة في الدوري المصري تاريخيا، بعد كل من (أكرم عبد المجيد 61 هدفا - أسامة حامد 17 هدفا - أحمد فاروق 15 هدفا - وسام الحوتي 14 هدفا).

وأصبح حسام أشرف أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بقميص بلدية المحلة في الدوري المصري بالتساوي مع أكرم عبد المجيد (موسم 1992-93) برصيد 11 هدفا.

حسام أشرف يصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بقميص بلدية المحلة في الدوري المصري بالتساوي مع أكرم عبد المجيد (موسم 1992-93) برصيد 11 هدفا ⚪🔴📊#في_الدوري pic.twitter.com/IytwDz27af — FilGoal (@FilGoal) April 19, 2024

الفوز رفع رصيد بلدية المحلة لـ 19 نقطة من 17 مباراة وارتقى للمركز الثالث عشر بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما ظل المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 18 مباراة.

حسام أشرف في هجوم بلدية المحلة، وثنائي هجومي في تشكيل المقاولون العرب #في_الدوري pic.twitter.com/rZLMIQ35Ds — FilGoal (@FilGoal) April 19, 2024

وصف المباراة

كاد حسام أشرف أن يتقدم مبكرا للبلدية برأسية لكنها مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 2 من بداية اللقاء.

وسدد أحمد رضا كرة قوية تصدى لها أبو السعود بثبات في الدقيقة 22.

لم يشهد الشوط الأول أي فرص محققة لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 تحصل بلدية المحلة على ركلة جزاء بعد تسديدة من حسام أشرف ارتدت من يد لؤي وائل.

وانبرى حسام للركلة وسددها على يمين الحارس في الدقيقة 54 معلنا تقدم البلدية بالهدف الأول.

جووووول💥💥.. هدف التقدم لبلدية المحلة وبعد الرجوع للفار احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للبلدية أحرزها حسام أشرف بحرفنة في مرمى المقاولون العرب لتصبح النتيجة 1-0 للبلدية🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/NTbRhutTjF — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2024

وفي الدقيقة 74 سجل عبد الرحمن جمال "سمانة" هدف البلدية الثاني بعد ركلة حرة مباشرة نفذت داخل منطقة الجزاء مهدها محمد رجب برأسية أودعها سمانة بسهولة في الشباك.

جووووول💥💥.. شوف واتعلم الوان ثري من بلدية المحلة ومن كورة ثابتة أكملها برأسية قوية عبد الرحمن سمانة في سقف شبكة المقاولون العرب ليعزز النتيجة لـ 2-0 للبلدية🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/vKjqi1x5jg — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2024

وأهدر ماجد هاني برعونة فرصة إضافة الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مواجهة أبو السعود أبعدها الأخير لركنية في الدقيقة 78.

وسقط لؤي وائل في الدقيقة 82 أرضا بعد تعرضه لاصطدام في الرأس ونُقل للمستشفى مباشرة.

نقل لؤي وائل لاعب المقاولون العرب إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس أثناء مباراة فريقه أمام بلدية المحلة 🚑 عدسة: سارة سالم 📸 pic.twitter.com/IxJcdoSZEW — FilGoal (@FilGoal) April 19, 2024

كاد زياد فرج أن يقلص الفارق للذئاب لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 88.

وتصدى أبو السعود لتصويبة قوية من ماجد هاني في الدقيقة90+4.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لأحمد علاء مدافع المقاولون العرب بعد عرقلة إيمانويل إيهيزو قبل انفراده بالمرمى في الدقيقة 90+10 لتنتهي المباراة بفوز الملكي بثنائية.