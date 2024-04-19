ديجافو.. بلدية المحلة يكرر انتصاره على المقاولون بثنائية حسام وسمانة

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 18:29

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

كرر بلدية المحلة الفوز على المقاولون العرب بنفس نتيجة لقاء الدور الأول 2-0 في الجولة 18 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المحلة.

سجل ثنائية البلدية: حسام أشرف وعبد الرحمن جمال "سمانة"، وهما أيضا من سجلا في لقاء الدور الأول.

ولأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين يحقق أحدهما الفوز ذهابا وإيابا في الدوري بنفس الموسم، وهو ما لم يحدث بينهما من قبل.

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وحقق بلدية المحلة 5 انتصارات ضد ذئاب الجبل مقابل 5 للأخير، و10 تعادلات وجميعها في الدوري.

ووصل حسام أشرف للهدف رقم 11 في الدوري الموسم الجاري متصدرا ترتيب هدافي المسابقة بفارق هدفين عن أجوستينو مابولولو هداف الاتحاد السكندري والموسم الماضي.

وارتقى حسام أشرف للمركز الخامس بترتيب هدافي بلدية المحلة في الدوري المصري تاريخيا، بعد كل من (أكرم عبد المجيد 61 هدفا - أسامة حامد 17 هدفا - أحمد فاروق 15 هدفا - وسام الحوتي 14 هدفا).

وأصبح حسام أشرف أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بقميص بلدية المحلة في الدوري المصري بالتساوي مع أكرم عبد المجيد (موسم 1992-93) برصيد 11 هدفا.

الفوز رفع رصيد بلدية المحلة لـ 19 نقطة من 17 مباراة وارتقى للمركز الثالث عشر بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما ظل المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 18 مباراة.

وصف المباراة

كاد حسام أشرف أن يتقدم مبكرا للبلدية برأسية لكنها مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 2 من بداية اللقاء.

وسدد أحمد رضا كرة قوية تصدى لها أبو السعود بثبات في الدقيقة 22.

لم يشهد الشوط الأول أي فرص محققة لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 تحصل بلدية المحلة على ركلة جزاء بعد تسديدة من حسام أشرف ارتدت من يد لؤي وائل.

وانبرى حسام للركلة وسددها على يمين الحارس في الدقيقة 54 معلنا تقدم البلدية بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 74 سجل عبد الرحمن جمال "سمانة" هدف البلدية الثاني بعد ركلة حرة مباشرة نفذت داخل منطقة الجزاء مهدها محمد رجب برأسية أودعها سمانة بسهولة في الشباك.

وأهدر ماجد هاني برعونة فرصة إضافة الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مواجهة أبو السعود أبعدها الأخير لركنية في الدقيقة 78.

وسقط لؤي وائل في الدقيقة 82 أرضا بعد تعرضه لاصطدام في الرأس ونُقل للمستشفى مباشرة.

كاد زياد فرج أن يقلص الفارق للذئاب لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 88.

وتصدى أبو السعود لتصويبة قوية من ماجد هاني في الدقيقة90+4.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لأحمد علاء مدافع المقاولون العرب بعد عرقلة إيمانويل إيهيزو قبل انفراده بالمرمى في الدقيقة 90+10 لتنتهي المباراة بفوز الملكي بثنائية.

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