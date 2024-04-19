انتهت إفريقيا للصالات - مصر (3)-(7) أنجولا.. فرصة أخرى من أجل التأهل للمونديال

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الصالات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة الصالات.

وفي حال فوز منتخب مصر سيتأهل لنهائي البطولة ويحجز مقعده في كأس العالم لكرة الصالات 2024.

وفي حال الخسارة سيتأجل الحسم لمباراة المركز الثالث يوم الأحد المقبل، مع الخاسر من لقاء ليبيا والمغرب.

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وتأهل منتخب مصر لكرة الصالات لكأس العالم 7 مرات من قبل، ويعد الإنجاز الأبرز الوصول لربع النهائي في نسخة 2016 بكولومبيا.

وتوج منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا 3 مرات وحل وصيفا في آخر 3 نسخ.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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انتهت

ق 1: منتخب أنجولا يستغل غياب حارس المرمى ويسجل السابع بنفس الطريقة.

ق 1: هدف لأنجولا بتسديدة من قبل منتصف الملعب.. 6-3.

ق 2: منتخب أنجولا يعيد الفارق لهدفين وتصبح النتيجة 5-3.

ق 3: جووول محمد سعيد يقلص الفارق والنتيجة تصبح 4-3 لأنجولا.

ق 5: الفارق يتسع بهدف جوميتو، وتصبح النتيجة 4-2

ق 13: منتخب مصر يستقبل الهدف الثالث بتسديدة على يسار الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جمال عبد الناصر يمنع ببراعة فرصة تقدم أنجولا بالهدف الثالث قبل 3 ثواني على نهاية الشوط الأول.

ق 1: رحيم يسجل التعادل من ركلة جزاء من 10 أمتار بكل قوة.. 2-2

ق 1: ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد ارتكاب لاعب أنجولا 6 أخطاء.

ق 5: تقدم الفهود بالهدف الثاني

ق 10: التعادل لازال مستمرا

ق 12: تصويبة من عيد في منتصف المرمى يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 18: رحيم يسجل الأول لمنتخب مصر 1-1.

بداية اللقاء

منتخب مصر لكرة الصالات إفريقيا لكرة الصالات
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