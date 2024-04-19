مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 17:29

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن تدوير اللاعبين في التشكيل الأساسي له خاصة بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "نتائج مبارياتنا لم تكن الأفضل، نحن الآن نركز بشكل كامل على المباريات المتبقية، نحن متأخرون كثيرا عن سيتي وسنجرب الأمر بجدية".

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وأضاف "السياق واضح، إذا فزنا سنكون في صدارة جدول الترتيب، إذا كنت بحاجة أخرى لتحفيزك فلديك مشكلة".

وأكمل "أعتقد أن بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد مستهدفان دائما من الخصم ولذلك نحاول إيجاد أفضل الطرق لإعداد الهجمة بطريقة تساعدهما".

وشدد "من المبكر جدا عودة يوريين تيمبر، سيلعب مع فريق تحت الـ23 عاما وبعد ذلك سنرى ما هو أفضل، يبدو في حالة جيدة حقا في التدريب".

وواصل "كان يجب أن نفوز بالمباراة أمام أستون فيلا، وقد دفعنا ثمن إضاعة الفرص التي سنحت لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "تدوير اللاعبين احتمال يمكن فعله، لكن الحديث عن ذلك سيحدث دائما في وقت الخسارة، عندما فزنا على برايتون لم يطرح أحد هذه الأسئلة".

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع الثالث ليفربول.

ويبتعد أرسنال عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين.

ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.

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