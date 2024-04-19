مؤتمر جوارديولا: إصابة هالاند ودي بروين.. ولهذا السبب رحل بالمر من سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن إصابة إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين قبل مباراة تشيلسي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "ليس لدينا خيار آخر سوى الفوز على تشيلسي".

وأضاف "لا يمكننا أن نشعر بالأسف على أنفسنا بعد الخروج من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في كرة القدم تخسر مباريات، لقد قدمنا ​​أفضل ما لدينا ولم نتمكن من الفوز".

وأكمل "سنفكر في الصيف فيما حدث خلال الموسم الحالي، أنت تنافس للفوز، الخسارة لم تحدث عدة مرات في المواسم الماضية، لكن في بعض الأحيان تخسر مباريات وهذا ما حدث".

وتابع "كنا جيدين حقا ضد ريال مدريد وخسرنا بركلات الترجيح، يجب أن نقبل ذلك، لكن كنا جيدين، أنا فخور للغاية بالفريق".

وواصل "فعلنا كل شيء، لكن لم يكن كافيا نقدم لريال مدريد التهنئة والآن نركز على كأس الاتحاد الإنجليزي".

وشدد "أعلم أن كول بالمر لاعب استثنائي، كنا نعرف عندما كان هنا. لم أعطه الدقائق التي ربما كان يستحقها الآن في تشيلسي، هو رجل جميل".

أردف "بالمر أراد الرحيل منذ موسمين لأسباب عديدة، قلت له ابقى قال أريد الرحيل، ما الذي أستطيع القيام به".

وأنهى حديثه قائلا: "إيرلينج هالاند شعر بمشكلة عضلية وسنرى وضعه، وشعر كيفين دي بروين بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية، وكان متعبا للغاية، لكنه يشعر بالارتياح الآن".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة خصمه المنتصر من لقاء مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي في نهائي البطولة.