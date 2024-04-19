ستاد الجونة الأقرب لـ الترسانة وديروط.. كيف يخطط اتحاد الكرة للمباريات الفاصلة

اقترب ستاد الجونة من استضافة اللقاء الفاصل بين الترسانة وديروط والمقرر يوم 10 مايو القادم، والمؤهل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الترسانة وديروط في انتظار وصول الخطاب الرسمي لاعتماد الملعب الذي يستضيف اللقاء الحاسم.

وترغب إدارى المسابقات باتحاد الكرة في خوض المباريات الفاصلة المؤهلة للممتاز في في مناطق جغرافية مختلفة.

وحسم ديروط صعوده من المجموعة الأولى والترسانة من المجموعة الثانية.

واقترب منتخب السويس من الصعود من المجموعة الثالثة، فيما صعد كهرباء الإسماعيلية من المجموعة الرابعة.

وينافس المنصورة فريق مركز شباب القزازين على الصعود من المجموعة الخامسة، وتشهد المجموعة السادسة منافسة بين سبورتنج والأوليمبي على الصعود.

ويخطط اتحاد الكرة ليكون اللقاء الفاصل بين بطل المجموعة الأولى والثانية على ملعب تابع لمنطقة الصعيد، ومباراة بطل المجموعة الثالثة مع بطل المجموعة الرابعة على ملعب تابع لمنطقة القاهرة والقناة، ومباراة بطل المجموعة الخامسة مع بطل السادسة على ملعب تابع لمنطقة بحري.

وينقسم دوري الدرجة الثانية إلى 6 مجموعات، يتأهل أول كل مجموعة لخوض مباراة فاصلة، ليتأهل 3 أندية لمواجهة ثالث دوري المحترفين في دورة رباعية لتحديد المتأهل الأخير إلى الدوري الممتاز.

وتأهل بتروجيت إلى الدوري الممتاز رسميا قبل 4 جولات من النهاية، وذلك بعد غياب 4 سنوات عن الدوري.

وتتنافس أندية لافيينا ووادي دجلة، وحرس الحدود، وغزل المحلة، على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز، أو التأهل في المركز الثالث لخوض المباريات الفاصلة مع الأندية الثلاثة المتأهلة من الدرجة الثانية.