ماركا: غياب كارباخال عن تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من المشاركة في الكلاسيكو

غاب داني كارباخال لاعب ريال مدريد عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه الأزلي برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا عن غياب الظهير الإسباني عن التدريبات بعد تعرضه لإصابة عضلية ضد مانشستر سيتي واستبداله.

وتخطى ريال مدريد عقبة سيتي وتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح.

ووفقا للصحيفة فإن السبت المقبل سيكون موعد اختباره لتحديد مشاركته في الكلاسيكو.

وأوضحت الصحيفة أن الأقرب هو أن يلحق كارباخال المشاركة ضد برشلونة.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

ويأتي برشلونة في الوصافة بـ70 نقطة أي فارق 8 نقاط عنهما قبل 7 مباريات من نهاية الدوري الإسباني.

وأوروبيا من المقرر أن يواجه ريال مدريد منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم 30 أبريل المقبل.

وستكون مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.