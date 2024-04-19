ماركا: غياب كارباخال عن تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من المشاركة في الكلاسيكو

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 16:19

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد ضد ألميريا

غاب داني كارباخال لاعب ريال مدريد عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه الأزلي برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا عن غياب الظهير الإسباني عن التدريبات بعد تعرضه لإصابة عضلية ضد مانشستر سيتي واستبداله.

أخبار متعلقة:
"الحقائق دائما مملة".. مدير المنظومة الإعلامية لـ كاف يعلق على إلغاء الكونفدرالية مؤتمر تين هاج: أداء سانشو لم يغير رأيي.. وجارناتشو اعتذر لي عما فعله التشكيل - حسام أشرف يقود بلدية المحلة.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون بعد فشل التعاقد مع ناجلسمان.. موندو ديبورتيفو: بايرن يقترب من تعيين زيدان

وتخطى ريال مدريد عقبة سيتي وتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح.

ووفقا للصحيفة فإن السبت المقبل سيكون موعد اختباره لتحديد مشاركته في الكلاسيكو.

وأوضحت الصحيفة أن الأقرب هو أن يلحق كارباخال المشاركة ضد برشلونة.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

ويأتي برشلونة في الوصافة بـ70 نقطة أي فارق 8 نقاط عنهما قبل 7 مباريات من نهاية الدوري الإسباني.

وأوروبيا من المقرر أن يواجه ريال مدريد منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم 30 أبريل المقبل.

وستكون مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني داني كارباخال
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: إصابة هالاند ودي بروين.. ولهذا السبب رحل بالمر من سيتي مؤتمر تين هاج: أداء سانشو لم يغير رأيي.. وجارناتشو اعتذر لي عما فعله بعد فشل التعاقد مع ناجلسمان.. موندو ديبورتيفو: بايرن يقترب من تعيين زيدان ريليفو: نجم برشلونة قد يكون الحل لصفقة تبادلية مع أتليتكو لاستمرار فيليكس "عليك احترام قيمتي".. رد ناري من أراوخو بعد هجوم جوندوجان عليه هل تستمر في تدريب بايرن بعد تمديد عقد ناجلسمان مع ألمانيا؟ توخيل يجيب قطع الطريق على بايرن.. الاتحاد الألماني يمدد عقد ناجلسمان حتى 2026 رفض الجلوس على دكة بايرن.. رومانو يكشف عن شرط جزائي زهيد لثاني هدافي ألمانيا
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: إصابة هالاند ودي بروين.. ولهذا السبب رحل بالمر من سيتي 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
ستاد الجونة الأقرب لـ الترسانة وديروط.. كيف يخطط اتحاد الكرة للمباريات الفاصلة 20 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: غياب كارباخال عن تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من المشاركة في الكلاسيكو 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) المقاولون العرب.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
"الحقائق دائما مملة".. مدير المنظومة الإعلامية لـ كاف يعلق على إلغاء الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التشكيل - حسام أشرف يقود بلدية المحلة.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون ساعة | الدوري المصري
مؤتمر تين هاج: أداء سانشو لم يغير رأيي.. وجارناتشو اعتذر لي عما فعله ساعة | الكرة الأوروبية
بعد فشل التعاقد مع ناجلسمان.. موندو ديبورتيفو: بايرن يقترب من تعيين زيدان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك