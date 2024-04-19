انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (2)-(0) المقاولون العرب.. تكرار الانتصار

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب بـ الدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 90+10: طرد أحمد علاء بعد عرقلة إيمانويل لاعب البلدية

ق 78: الهدف الثاني يضيع بعد تألق أبو السعود

ق 74: جووول عبد الرحمن سمانة يسجل الهدف الثاني برأسية من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 52.. جووووول حسام أشرف يسجل هدف التقدم لبلدية المحلة ليواصل انفراده بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا

الدقيقة 51.. ضربة جزاء لصالح بلدية المحلة بعد العودة لتقنية الفيديو إثر تدخل قوي من لؤي وائل تجاه حسام أشرف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية المباراة

المقاولون بلدية المحلة حسام أشرف أحمد عبد الرؤوف
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