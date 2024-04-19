التشكيل - حسام أشرف يقود بلدية المحلة.. ومحمد سالم في هجوم المقاولون

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 15:20

كتب : سارة سالم

حسام أشرف - بلدية

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ بلدية المحلة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه المقاولون العرب في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة، ويعد اللاعب المعار من الزمالك هداف الدوري حتى الآن برصيد 10 أهداف، ويبتعد عن مابولولو لاعب الاتحاد السكندري بفارق هدف واحد فقط.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى:محمود ماهر

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – هشام حافظ

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني

أمامهما: إسلام مرزوق – محمد عادل – كريم ممدوح

خط الهجوم: حسام أشرف

وعلى الجناب الآخر أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: فاروق نور الدين – لؤي وائل – أحمد علاء

خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي - محمد عنتر - أحمد الشيمي

خط الهجوم: مامادو أنياس – محمد سالم

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

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