مؤتمر تين هاج: أداء سانشو لم يغير رأيي.. وجارناتشو اعتذر لي عما فعله

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

أقر إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أنه لم يغير رأيه في جادون سانشو الذي يلعب على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند منذ يناير الماضي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه كوفنتري سيتي في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "ألخياندرو جارناتشو لاعب صغير في السن ولديه الكثير ليتعلمه، واعتذر بالفعل عما بدر منه وسنمضي قدما".

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وكان الجناح الأرجتيني قد وضع إعجاب على تغريدة تنتقد استبداله بين شوطي مباراة بورنموث الماضية في الدوري الإنجليزي.

وأضاف "أداء جادون سانشو غير رأيي؟ لا، نحن نعرف أن سانشو لاعب رائع ولذلك هذه ليست مفاجأة لنا أو المشكلة بالنسبة لنا".

وأكمل "سانشو قدم مساهماته لتحقيق النتائج مع بوروسيا دورتموند، وبالطبع لعب بطريقة عظيمة".

وتابع "مستوى كاسيميرو في الموسم الماضي كان رائعا، لم يسجل من قبل هذا العدد من الأهداف، هذا الموسم عانى من إصابة سيئة لكنه فائز، فاز طوال مسيرته في كل مكان كان هناك كان هناك نجاح، أنا على ثقة من أنه سيفعل ذلك".

وواصل "إلغاء مباريات الإعادة في الكأس أمر محزن لثقافة الجمهور الإنجليزي ولكنه أمر لا مفر منه، إنه يسبب الضغط الزائد في الجدول الزمني".

وأنهى حديثه قائلا: "كوفنتري فريق خطير للغاية وهذا منطقي، إنهم في نصف النهائي، في الموسم الماضي لم يكونوا بعيدين عن الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وقد شاهدنا المباراة ضد وولفرهامبتون في ربع النهائي، لديهم عقلية رائعة، لكن يجب أن نلعب بأفضل مستوياتنا".

ومن المقرر أن يواجه الفائزة من هذه المباراة المنتصر من لقاء مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي الكأس.

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