بعد فشل التعاقد مع ناجلسمان.. موندو ديبورتيفو: بايرن يقترب من تعيين زيدان

اقترب نادي بايرن ميونيخ من تعيين زين الدين زيدان كمدير فني للفريق بداية من الصيف المقبل.

وأعلن النادي البافاري رحيل مدربه توماس توخيل بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدير الفرنسي قد اقترب من التوقيع مع بايرن ميونيخ والعودة إلى التدريب مرة أخرى بعد 3 أعوام من عدم خوض أي تجربة تدريبية.

وأوضحت الصحيفة أن متطلبات المدير الفني السابق لريال مدريد يوافق عليها بايرن ميونيخ خاصة في التعاقدات الجديدة والتي يريد تعزيز صفوف الفريق خاصة في خط الدفاع.

ووفقا للصحيفة أن زيدان يرى بايرن كيان عظيم ولديهم مشروع مستقر على المدى المتوسط والطويل ويريد القتال على جميع البطولات ولذلك بايرن هو النادي الذي يلبي متطلبات زيدان.

وحسب الصحيفة فإن زيدان لم يكن لديه متطلبات مادية، لكنه كان يهتم بقوة المشروع ولذلك رفض من قبل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي فريق إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

فشل التعاقد مع ناجلسمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تمديد تعاقد يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب لينتهي بنهاية كأس العالم 2026.

وكانت تقارير إخبارية في وقت سابق قد أشارت إلى رغبة نادي بايرن ميونيخ في إعادة ناجلسمان لتدريب الفريق مرة أخرى بعد منافسات يورو 2024 المقبلة.

وأكد هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ تلك التقارير إذ اعترف في وقت سابق أن ناديه يتفاوض مع ناجلسمان من أجل العودة لقيادة الفريق.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لا أعرف متى سيتخذ ناجلزمان قراره بشأن تدريب بايرن".

وأضاف "بقدر ما أعرف، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم مهتم باستمراره أيضًا. سنرى".

وأتم "لقد قال ماكس إيبرل مدير النادي إننا نجري بالفعل مناقشات مع عدد قليل من المرشحين".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن قرار تشابي ألونسو بالبقاء مع فريق باير ليفركوزن، لمدة موسم آخر، وضع إدارة بايرن في أزمة والتي كانت تنوي التعاقد مع النجم الإسباني لتدريب الفريق.

ونجح ناجلسمان في إعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح في توقف مارس الماضي، حيث نجح في الفوز على حساب فرنسا وهولندا، وسط أداء مبهر للمانشافت.