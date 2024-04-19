ريليفو: نجم برشلونة قد يكون الحل لصفقة تبادلية مع أتليتكو لاستمرار فيليكس

يرغب نادي برشلونة في عقد صفقة تبادلية مع نظيره أتليتكو مدريد للحفاظ على استمرار جواو فيليكس خلال السنوات المقبلة.

ويلعب فيليكس مع برشلونة على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد منذ الصيف الماضي دون وجود بند أحقية الشراء.

وكشف موقع ريليفو أن النادي الكتالوني يرغب في التعاقد مع اللاعب البرتغالي عن طريق انتقال أنسو فاتي إلى الجهة الأخرى.

ويلعب فاتي حاليا في برايتون على سبيل الإعارة منذ الصيف الماضي وحسب التقارير فلن يتعاقد النادي الإنجليزي معه بصفة دائمة.

تعليق رئيس أتليتكو مدريد

شدد إنريكي سيريزو ريس نادي أتليتكو مدريد من قبل أن فيليكس يريد البقاء مع فريقه الحالي.

وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "فيليكس يريد البقاء في برشلونة وبرشلونة يريد نفس الشيء وهذا طبيعي".

وأضاف "فيليكس سعيد هناك وذلك مناسب لهما كثيرا، برشلونة محظوظ للغاية بوجود لاعب موهوب مثل فيليكس".

وأتم "لا أعرف المبلغ المالي الذي سنحصل عليه في هذه المرحلة".

رد فيليكس

وقال فيليكس من قبل لبرنامج خيخانتس: "سأكون سعيدا بالاستمرار مع برشلونة ولكن الأمر لا يعتمد علي، لنرى ماذا سيحدث العام المقبل".

وأتم "سأحب اللعب في كامب نو وسنرى ما سيتطلبه الاستمرار هنا".

ولعب المهاجم البالغ من العمر 24 عاما في 38 مباراة رفقة برشلونة في مختلف البطولات الموسم الجاري مسجلا 10 أهداف وصنع 6 آخرين.