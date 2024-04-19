كولر عن عدم خسارة مازيمبي على ملعبه: انظروا إلى سيمبا.. وأزمة أدت لهزيمة بيراميدز

اعترف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بصعوبة الأجواء في ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثالثة عصر السبت.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعلم جيدا أنها مباراة في قبل النهائي والفريقان يرغبان في الوصول للمباراة النهائية، مستعدون جيدا، ومن الطبيعي أن الفرق التي تصل لقبل النهائي هي فرق قوية ومميزة".

وأكمل مدرب الأهلي: "نعلم جيدا أن الأجواء صعبة الملعب من النجيل الصناعي والمدرجات قريبة من الملعب، ولكن اللاعبون مستعدون جيدًا ويعلمون جيدا كافة التفاصيل، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب".

وعن تراجع نتائج الأهلي في الدوري وتحقيق مازيمبي نتائج جيدة محليا، قال كولر: "خسرنا مباراة في الدوري، ولكن هذا ليس معناه أننا سنلعب مباراة سيئة أو نخسر في دوري الأبطال، المنافس قوي ولكننا مستعدون جيدا وواثق أننا سنُظهر ذلك على أرض الملعب".

وأضاف: "بالنسبة لي أهم مباراة هي المباراة القادمة، لا أنظر للمباراة الماضية أو المباراة بعد القادمة".

وعن عدم خسارة مازيمبي على ملعبه، رد كولر: "نعلم قوة المنافس، الأهلي لم يسبق له الفوز على سيمبا في تنزانيا تاريخيا وهذا ما حدث هذا الموسم، طالما جاهزون للمباراة نستطيع الفوز أمام فريق قوي، أعلم جيدا أن مازيمبي فريق قوي ولكننا أيضا فريق قوي".

وردا على خسارة بيراميدز في دور المجموعات أمام مازيمبي 3-0، وهل تواصل مع مدرب بيراميدز للتعلم من تجربته؟.. قال كولر وسط ضحك الصحفيون في القاعة على السؤال: "تضحكون لأنكم استطعتهم الفوز، شاهدت مباراة بيراميدز ومازيمبي، ويجب أن أخبركم أن بيراميدز خلق الكثير من الفرص هنا ولكن مشكلتهم أنهم أضاعوا الكثير من الفرص فيما استغل مازيمبي الفرص التي أتيحت له، وبالنسبة لنا سنقوم بعمل كل شيء لتكون الصورة مختلفة تماما غدا".

وعلق كولر على عودة بيرسي تاو قائلاً: "تاو كان يعاني من إصابة بسيطة، ولكنه يتدرب مع الفريق منذ 3 أيام، سنحاول تجهيزه للمباريات، وسنرى كم من الوقت يمكنه أن يلعب أمام مازيمبي".

واختتم: "تشكيل الأهلي العام الماضي هو نفس الأهلي هذا العام.. الأهلي سيظل الأهلي.. أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يمثل النادي، أثق في كافة اللاعبين، من لعب العام الماضي، ومن يلعب حاليا ومن سيلعب مستقبلا، إحساس الوصول للمباراة النهائية الموسم الماضي نريد تكراره هذا الموسم".

ونجح الأهلي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على حساب الوداد المغربي 3-2 في مجموع المباراتين.