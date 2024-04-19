"عليك احترام قيمتي".. رد ناري من أراوخو بعد هجوم جوندوجان عليه

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 13:49

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

رد رونالد أراوخو لاعب برشلونة بقوة على زميله إلكاي جوندوجان بعد الهجوم عليه عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وثأر باريس سان جيرمان من برشلونة عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وطرد أراوخو في الشوط الأول من اللقاء.

وقال المدافع البالغ من العمر 25 عاما خلال مؤتمر صحفي: "أفضل الاحتفاظ بما اعتقده لنفسي حقا".

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وأكمل "لدي قواعدي وقيمتي الخاصة التي أعتقد أنك بحاجة إلى احترامها".

وعن تمديد عقده مع برشلونة قال: "الأمر يسير بشكل جيد وفي نهاية الموسم سنجلس مع النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا سعيد جدا في برشلونة وسأبذل قصارى جهدي دائما حتى النهاية".

ماذا قال جوندوجان؟

وجه جوندوجان سهام الانتقادات نحو زميله أرواخو الذي تعرض للطرد في الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان.

إذ قال قائد مانشستر سيتي السابق "إذا أخطأ أرواخو عليه دفع الثمن، أعتقد أنها اللعبة تستحق بطاقة حمراء".

وتابع "في مثل هذه اللحظات الحاسمة، عليك التأكد من حصولك على الكرة. إذا لم تكن متأكدا فعليك عدم لمس المهاجم".

وأكمل جندوجان "أفضل أن تهتز شباكنا أو أن نمنح المهاجم فرصة الانفراد بالحارس بدلا من الطرد".

وأتم "ربما يتمكن حارس المرمى من إنقاذنا، وحتى لو اهتزت شباكنا مبكرًا فإن اللعب بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول قتل المباراة بالنسبة لنا".

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا إلكاي جوندوجان رونالد أراوخو
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