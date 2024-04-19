هل تستمر في تدريب بايرن بعد تمديد عقد ناجلسمان مع ألمانيا؟ توخيل يجيب

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

أجاب توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ على سؤال حول استمراره في تدريب الفريق بعد استمرار يوليان ناجلسمان في تدريب منتخب ألمانيا.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تمديد تعاقد يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب لينتهي بنهاية كأس العالم 2026.

وقال توخيل للصحفيين: "لقد توصلت إلى اتفاق مع النادي للانفصال في يونيو المقبل، وقد تم التواصل بيننا وما زال الاتفاق قائما".

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وقررت إدارة بايرن ميونيخ، رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري بعد النتائج السلبية للفريق خلال هذا الموسم.

وكانت تقارير إخبارية في وقت سابق قد أشارت إلى رغبة نادي بايرن ميونيخ في إعادة ناجلسمان لتدريب الفريق مرة أخرى بعد منافسات يورو 2024 المقبلة.

وقال ناجلسمان عبر موقع الاتحاد الألماني: "هذا هو قرار القلب. إنه لشرف عظيم أن أتمكن من تدريب المنتخب الوطني والعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد".

وأضاف "من خلال العروض الناجحة والعاطفية، لدينا فرصة لإلهام بلد بأكمله، كما أثر فيّ حقا الفوزان على فرنسا وهولندا في مارس الماضي".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد أن نلعب بطولة أمم أوروبا بنجاح معا، فأنا أتطلع حقا إلى التحدي المتمثل في كأس العالم مع طاقمي التدريبي".

قطع الطريق على بايرن

أكد هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ في وقت سابق أن ناديه يتفاوض مع ناجلسمان من أجل العودة لقيادة الفريق.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لا أعرف متى سيتخذ ناجلزمان قراره بشأن تدريب بايرن".

وأضاف "بقدر ما أعرف، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم مهتم باستمراره أيضًا. سنرى".

وتابع "لقد قال ماكس إيبرل مدير النادي إننا نجري بالفعل مناقشات مع عدد قليل من المرشحين".

ودارت نقاشات في وقت سابق بين المدير الرياضي الجديد لبايرن ماكس إيبرل، مع الفريق المعاون لناجلسمان، في ظل دعم الرئيس الفخري لبايرن أولي هونيس، وهو أحد أكبر مؤيدي المدير الفني الشاب للعودة للنادي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن قرار تشابي ألونسو بالبقاء مع فريق باير ليفركوزن، لمدة موسم آخر، وضع إدارة بايرن في أزمة والتي كانت تنوي التعاقد مع النجم الإسباني لتدريب الفريق.

ونجح ناجلسمان في إعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح في توقف مارس الماضي، حيث نجح في الفوز على حساب فرنسا وهولندا، وسط أداء مبهر للمانشافت.

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