رفض الجلوس على دكة بايرن.. رومانو يكشف عن شرط جزائي زهيد لثاني هدافي ألمانيا

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 12:20

كتب : FilGoal

سيرهو جويراسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن شرط جزائي زهيد في عقد سيرهو جويراسي لاعب شتوتجارت

ويقدم المهاجم الغيني موسما عظيما في الدوري الألماني ويحتل ثاني هدافي البطولة.

وأوضح رومانو أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يبلغ 17 ونصف مليون يورو وسيكون مفعلا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وحصل جويراسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر مارس.

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وحسب فلوريان بليتينبيرج الصحفي في شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن لاعب ريني السابق رفض عرضا من بايرن في الشتاء الماضي على أن ينتقل في الصيف القادم بسبب اعتراضه على جلوسه على دكة البدلاء بسبب لعب هاري كين أساسيا.

وكان بايرن وفقا لبليتينبيرج يريد التعاقد مع جويراسي في الصيف القادم على أن يغادر إيريك ماكسيم شوبو موتينج الفريق ويعوضه جويراسي مع تواجد الشاب ماتياس تيل.

ويعتبر جويراسي ثاني هدافي جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 هدفا في 23 مباراة لعبها الموسم الحالي.

ويأتي خلف كين الذي سجل 32 هدفا في 29 مباراة.

ولعب جويراسي دقائق أقل من المهاجم الإنجليزي، إذ شارك في 1769 دقيقة، بينما كين لعب 2573 دقيقة.

ويسجل جويراسي هدفا كل 71 دقيقة في الدوري، وعلى الجانب الآخر يحرز كين هدفا كل 81 دقيقة.

وإجمالا لعب جويراسي 25 مباراة خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري والكأس في ألمانيا مسجلا 27 هدفا وصنع هدفين آخرين.

أما كين فقد شارك في 40 مباراة في جميع البطولات وسجل 39 هدفا وصنع 12 آخرين.

وانتقل جويراسي إلى شتوتجارت في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادما من ريني.

بايرن ميونيخ هاري كين الدوري الألماني شتوتجارت سيرهو جويراسي
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