للبقاء مدى الحياة؟ سكاي: بايرن يجهز عرضا لتمديد عقد موسيالا

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 11:52

كتب : FilGoal

جمال موسيالا

يجهز نادي بايرن ميونيخ عرضا من أجل تمديد عقد جمال موسيالا لاعب الفريق بالرغم من العروض الكثيرة التي يتلقاها خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير إخبارية من قبل أن مانشستر سيتي وتشيلسي يريدات التعاقد مع اللاعب الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن إدارة النادي البافاري واضحة للغاية بشأن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إذ لا توجد أي نيه لبيعه.

أخبار متعلقة:
مارتينيز: حصلت على بطاقة صفراء ثانية بسبب سمعتي السيئة.. ولا أفهم القواعد كاسيميرو: أنشيلوتي بكى بسبب رحيلي.. وبيريز رفض الحديث معي مواعيد مباريات الجمعة 19 أبريل.. مواجهة لـ الأهلي في إفريقيا لكرة السلة ومباراة في الدوري ومرموش "ليست أول فرصة يهدرها في حياته".. كلوب يعلق على الانتقادات ضد صلاح

وشدد رومانو أن بايرن سينتهي من تجهيز عرضا لتمديد تعاقد موسيالا ويتضمن زيادة كبيرة في راتبه ومكافآت أيضا.

وينتهي تعاقد موسيالا في عام 2026.

البقاء مدى الحياة؟

أكد جان كريستيان دريسين المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ في وقت سابق رغبته في بقاء موسيالا مع الفريق مدى الحياة.

وقال دريسين عبر شبكة BR24: "سأحب أن يبقى جمال موسيالا برفقة بايرن مدى الحياة، هو بالفعل من لاعبي القمة في كرة القدم اليوم".

وأتم "سنعمل بشكل جيد لنحافظ عليه لأطول فترة ممكنة هذه هي خطتنا".

ويلعب موسيالا مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ منذ عام 2020 بعد الانضمام من ناشئين تشيلسي.

وتوج موسيالا مع بايرن بالدوري الألماني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني 3 مرات.

وسجل اللاعب الألماني صاحب الأصول الإنجليزية هدف تتويج بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من الدوري بالموسم الماضي.

مانشستر سيتي بايرن ميونيخ الدوري الألماني جمال موسيالا
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط على ملعبه أمام رين بثلاثية بعد مفاوضات إنتر.. أنشيلوتي يعلق على احتمالية رحيل ناتشو استراحة كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول التشكيل - ألفاريز في هجوم سيتي.. وبالمر يقود تشيلسي أمام فريقه السابق انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(3) رين مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة رين آس: ألونسو يدخل حسابات سيتي لخلافة جوارديولا مؤتمر أنشيلوتي: الكلاسيكو دائما مباراة عظيمة.. وهذا موقف ميليتاو
أخر الأخبار
تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي وثنائية بنزيمة وحمد الله تبدأ أمام الحزم 51 ثاتيه | المحترفون
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط على ملعبه أمام رين بثلاثية 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لاعب دريمز: سنلعب من أجل الفوز فقط على الزمالك 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد مفاوضات إنتر.. أنشيلوتي يعلق على احتمالية رحيل ناتشو 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد – خسارة سيدات الأهلي أمام أول أغسطس في كأس الكؤوس الإفريقية 38 دقيقة | كرة يد
مدرب دريمز: غياب زيزو ليست مشكلتي.. ولا أجد نقاط ضعف في الزمالك 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. وتواجد كارباخال لمواجهة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين