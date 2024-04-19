للبقاء مدى الحياة؟ سكاي: بايرن يجهز عرضا لتمديد عقد موسيالا

يجهز نادي بايرن ميونيخ عرضا من أجل تمديد عقد جمال موسيالا لاعب الفريق بالرغم من العروض الكثيرة التي يتلقاها خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير إخبارية من قبل أن مانشستر سيتي وتشيلسي يريدات التعاقد مع اللاعب الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن إدارة النادي البافاري واضحة للغاية بشأن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إذ لا توجد أي نيه لبيعه.

وشدد رومانو أن بايرن سينتهي من تجهيز عرضا لتمديد تعاقد موسيالا ويتضمن زيادة كبيرة في راتبه ومكافآت أيضا.

وينتهي تعاقد موسيالا في عام 2026.

البقاء مدى الحياة؟

أكد جان كريستيان دريسين المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ في وقت سابق رغبته في بقاء موسيالا مع الفريق مدى الحياة.

وقال دريسين عبر شبكة BR24: "سأحب أن يبقى جمال موسيالا برفقة بايرن مدى الحياة، هو بالفعل من لاعبي القمة في كرة القدم اليوم".

وأتم "سنعمل بشكل جيد لنحافظ عليه لأطول فترة ممكنة هذه هي خطتنا".

ويلعب موسيالا مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ منذ عام 2020 بعد الانضمام من ناشئين تشيلسي.

وتوج موسيالا مع بايرن بالدوري الألماني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني 3 مرات.

وسجل اللاعب الألماني صاحب الأصول الإنجليزية هدف تتويج بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من الدوري بالموسم الماضي.