مارتينيز: حصلت على بطاقة صفراء ثانية بسبب سمعتي السيئة.. ولا أفهم القواعد

يرى إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا أنه حصل على بطاقة صفراء ثانية ضد ليل بسبب سمعته السيئة.

و قاد الحارس الأرجنتيني فريقه إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطي عقبة ليل الفرنسي بضربات الترجيح.

وقال مارتينيز لشبكة تي إن تي سبورتس: "الأمر كله يتعلق بسمعتي السيئة بإضاعة الوقت ولذلك حصلت على بطاقة صفراء أخرى، بالرغم من أن حارس مرمى ليل فعل نفس الشيء تماما".

وأضاف "لقد حصلت على بطاقة صفراء بعد 30 دقيقة وكنا متأخرين في نتيجة المباراة، لذا لا أعرف ماذا يريد الحكم مني".

وأنهى حديثه قائلا: "لم تكن هناك كرة في منطقة الجزاء وكنت أطلب كرة من جامع الكرات وتم إنذاري، أنا فقط لا أفهم القواعد".

وسبق وأن قاد مارتينيز منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بكأس العالم على حساب فرنسا، ليتوج بجائزة القفاز الذهبي في مونديال قطر 2022.

وانتهت مواجهة الذهاب في إنجلترا بفوز أستون فيلا بهدفين لهدف، قبل فوز ليل إيابا على ملعبه بيار موروا في فرنسا بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح، والتي رجحت كفة أستون فيلا ليفوز بنتيجة 4-3.

ولم يخسر إيميليانو في ركلات الترجيح من قبل سواء مع فريقه أو منتخب الأرجنتين خلال 5 مناسبات.

وتعد تلك المرة الثانية فقط في تاريخ أستون فيلا، التي يصل فيها إلى الدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية كبرى.

وتأهل أستون فيلا موسم 1981-1982، إلى المباراة النهائية وفاز بكأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا النسخة القديمة) على حساب بايرن ميونيخ.

لماذا لم يطرد رغم حصوله على إنذارين؟

يرجع ذلك إلى التعديلات التي أجراها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، عام 2020، بعدم احتساب الإنذارات التي تلقاها اللاعب خلال المباراة، أثناء الركلات الترجيحية، باعتبار أنها ليست جزءًا من وقت المباراة.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فأن الإنذارين سيجبران مارتينيز على الغياب عن مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي بسبب الإيقاف.