كاسيميرو: أنشيلوتي بكى بسبب رحيلي.. وبيريز رفض الحديث معي

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ريال مدريد - إشبيلية

كشف كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد أن مدربه في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد بكى قبل رحيله إلى الشياطين في الصيف قبل الماضي.

وانتقل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 مقابل 70 مليون يورو.

وقال لاعب الوسط البرازيلي لبرنامج الشيرينجيتو: "عندما انتهى كل شيء مع مانشستر يونايتد، دخلت مكتب أنشيلوتي وبدأ بالبكاء".

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وأضاف "أنشيلوتي قال لي أريدك فقط أن تعرف أنني أحبك، لم أكن أريدك أن تغادر".

وأكمل "كانت تلك هي اللحظة الوحيدة التي شككت فيها في رحيلي من ريال مدريد".

وتابع "عندما كانت المحادثات في مراحلها النهائية مع مانشستر يونايتد بشأن الشروط الشخصية، لم يكن فلورنتينو بيريز -رئيس ريال مدريد- يريدني أن أرحل".

وأنهى حديثه قائلا: "لم يكن يريد التحدث معي بشأن مغادرة ريال مدريد، كان علي أن أتحدث مع أشخاص آخرين في النادي".

وتوج اللاعب البالغ من العمر 30 عاما مع ريال مدريد بالعديد من البطولات منها 5 مرات دوري أبطال أوروبا و3 الدوري الإسباني ومثلهم كأس العالم للأندية السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني ومرة واحدة بكأس إسبانيا.

وبذلك فاز كاسيميرو بكل البطولات الممكنة مع النادي الملكي.

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