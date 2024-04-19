مواعيد مباريات الجمعة 19 أبريل.. مواجهة لـ الأهلي في إفريقيا لكرة السلة ومباراة في الدوري ومرموش

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 10:43

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند

يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

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تلعب مباراة واحدة فقط في الجولة الـ18 من البطولة.

بلدية المحلة × المقاولون العرب.. في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الألماني

ويلعب الدولي المصري عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ30 من البطولة المحلية.

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج.. في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي

النصر × الفيحاء.. في تمام السعة الخامسة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

الدوري الإيطالي

كالياري × يوفنتوس.. في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بطولة إفريقيا للأندية – كرة سلة

الأهلي × أويلرز.. في تمام الساعة السابعة مساء.

الدوري المصري المقاولون بلدية المحلة الدوري الألماني عمر مرموش الأهلي
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