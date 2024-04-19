فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

انتصر مودرن فيوتشر على فاركو بنتيجة 2-0 في لقاء الجولة 18 من الدوري المصري الذي أقيم على استاد القاهرة.

سجل ثنائية فيوتشر: أحمد عاطف ومحمود رزق.

ورفع الفوز رصيد فيوتشر لـ 24 نقطة من 16 مباراة وارتقى للمركز الثامن.

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فيما توقف رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز الـ 16 من 16 مباراة.

وتقدم فيوتشر مبكرا بهدف في الدقيقة 2 عن طريق الهداف أحمد عاطف الذي انفرد بعد تمريرة علي زعزع وسجل في الشباك خامس أهدافه في الدوري.

وكاد عمرو جمال أن يسجل التعادل بعد تسديدة شكري نجيب ارتطمت بقدمه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 31.

وأضاف محمود رزق الهدف الثاني في الدقيقة 36 برأسية بعد عرضية جوزيف جوناثان.

في الشوط الثاني سيطر لاعبو فاركو على الكرة بحثا عن تقليص الفارق والعودة في النتيجة.

وتصدى محمود حمدي حارس فيوتشر لرأسية سيف تيري في الدقيقة 64.

وتألق محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو في التصدي لتسديدة زعزع في الدقيقة 71.

وأبعد جوزيف جوناثان من على خط المرمى رأسية عزمي غومة ليحافظ على نظافة شباك فريقه ويضمن الفوز.

الدوري المصري فاركو فيوتشر
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