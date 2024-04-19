تأهل تاريخي لـ أولمبياكوس وكلوب بروج إلى نصف نهائي دوري المؤتمر

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

فريق أوليمبياكوس اليوناني

تأهل أولمبياكوس اليوناني وكلوب بروج البلجيكي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح أولمبياكوس في إقصاء فنربخشة التركي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد فوز بطل تركيا بهدف نظيف سجله عرفان كان قهوجي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أولمبياكوس بنتيجة 3-2.

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وتعد تلك المرة الأولى في تاريخ أولمبياكوس التي يتأهل فيها للدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية في المشاركة رقم 58 في التاريخ.

ويلتقي أولمبياكوس أمام أستون فيلا الذي نجح في عبور ليل الفرنسي بضربات الترجيح.

وفي مباراة أخرى نجح كلوب بروج البلجيكي، في الفوز على حساب باوك اليوناني بهدفين نظيفين، على ملعب استاد تومبا معقل فريق باوك.

وعوّض فريق بروج الخسارة ذهابا على ملعبه بهدف نظيف، لينجح في العبور إلى نصف النهائي.

ويُعد فريق كلوب بروج هو أول فريق بلجيكي إلى نصف النهائي منذ رويال أنتويرب عام 1993 في كأس الكؤوس الأوروبية.

ويلتقي بروج مع فريق فيورنتينا الإيطالي الذي تخطي عقبة فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين نظيفين بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

وتقام مباراتي نصف النهائي يومي 2، و9 مايو القادم، فيما تقام المباراة النهائية يوم 29 مايو في العاصمة اليونانية أثينا.

كلوب بروج أولمبياكوس دوري المؤتمر
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