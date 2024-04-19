الدوري الأوروبي – فريمبونج ينقذ سلسلة ليفركوزن.. ومارسيليا يقصي بنفيكا بركلات الترجيح

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 00:17

كتب : FilGoal

جيريمي فيرمبونج

تأهل باير ليفركوزن ومارسيليا لنصف نهائي الدوري الأوروبي بإقصاء وست هام وبنفيكا على الترتيب من ربع النهائي.

وفاز باير ليفركوزن بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا 2-0 في ألمانيا، وخطف التعادل في الإياب بإنجلترا 1-1.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل مارسيليا على حساب بنفيكا، حيث فاز النسور ذهابا 2-1 وفاز الفرنسيون إيابا 1-0 وتأهل بالركلات الترجيحية بنتيجة 4-2.

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وست هام × باير ليفركوزن

تقدم وست هام مبكرا بهدف مايكل أنطونيو في الدقيقة 13 من عمر اللقاء معيدا الأمل في قلب الطاولة على بطل الدوري الألماني.

وفي الدقيقة 89 سجل الظهير جيريمي فيرمبونج هدف التعادل ممددا سجل الفريق بدون خسارة هذا الموسم إلى 44 مباراة.

وكسر باير ليفركوزن سلسلة يوفنتوس التي توقفت عند 43 مباراة دون خسارة في موسم 2011-2012، كأطول سلسلة في الدوريات الخمس الأوروبية بجميع المسابقات.

وسيلتقي ليفركوزن في نصف النهائي مع روما الذي أقصى ميلان بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

مارسيليا × بنفيكا

انتظر فريق الجنوب الفرنسي حتى الدقيقة 79 وسجل فرايس مومبانجا هدف التقدم من صناعة أوباميانج.

هدف كان سببا في التعادل في مجموع المباراتين، واستمر الأمر حتى الشوطين الإضافيين، ليتم الحسم في ركلات الترجيح.

وأهدر أنخيل دي ماريا وأنطونيو سيلفا ركلتي ترجيح بنفيكا، ما تسبب في إقصاء النسور.

وتأهل مارسيليا لنصف نهائي مسابقة أوروبية للمرة الثامنة كأكثر فريق فرنسي بالتساوي مع باريس سان جيرمان.

وسيلتقي مارسيليا مع أتالانتا الذي أقصى ليفربول بنتيجة 3-1 في كبرى مفاجأت ربع نهائي المسابقة.

مواعيد مباراتي نصف النهائي

وستقام مباراتي نصف نهائي الدوري الأوروبي، ذهابا في 2 مايو وإيابا في 9 مايو.

وسيقام النهائي على ملعب أفيفا ستيديوم بدبلن عاصمة جمهورية أيرلندا يوم 22 مايو المقبل.

بنفيكا الدوري الأوروبي باير ليفركوزن
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