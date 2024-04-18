سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة شكري بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 18 أبريل 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

محمد شكري - منتخب مصر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إصابة محمد شكري ظهير أيسر الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض شكري للإصابة خلال مباراة الفريق أمام المصري، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح النادي رسميا، أن شكري سيخضع خلال أيام لعملية جراحية تمهيداً لبدء البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أخطر نادي سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وذلك مقابل 9 ملايين جنيه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين.

وانتقل محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2022-2023 بعد نهاية إعارته لصفوف سموحة وضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأحمر.

ولعب شكري مع سيراميكا هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

محمد شكري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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