انتهى موسم الروسونيري.. روما يكرر انتصاره ويقصي ميلان من الدوري الأوروبي

الخميس، 18 أبريل 2024 - 23:10

كتب : FilGoal

روما

خسر ميلان فرصة المنافسة على اللقب الأخير له في الموسم وودع الدوري الأوروبي بالخسارة من روما مجددا بنتيجة 2-1 في إياب ربع النهائي.

وودع ميلان كأس إيطاليا من ربع النهائي ومن نفس المرحلة الدوري الأوروبي، وفي حال خسر الإثنين المقبل من إنتر سيخسر لقب الدوري الإيطالي رسميا قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وفاز روما ذهابا في سان سيرو بنتيجة 1-0 وفي الإياب فاز بنتيجة 2-1.

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ولم يحقق ميلان الفوز في آخر 4 مواجهات أوروبية له ضد فرق إيطالية بعدما خسر الموسم الماضي من إنتر ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم كرر الأمر مجددا الموسم الجاري في الدوري الأوروبي.

وواصل روما نتائجه المميزة مع دانييلي دي روسي الذي تولى المسؤولية خلفا لجوزيه مورينيو.

وللموسم الرابع على التوالي يتأهل الذئاب لنصف نهائي المسابقات الأوروبية، حيث وصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي 3 مرات وتوج بلقب دوري المؤتمر مرة.

وصف المباراة

تقدم روما مجددا في الدقيقة 12 بفضل هدف جانلوكا مانشيني الذي تابع تسديدة لورينزو بيليجريني التي ارتدت من القائم الأيسر لميلان.

وفي الدقيقة 20 ارتدت فرصة لوفتس تشك من عارضة روما.

ومن مرتدة سريعة سجل باولو ديبالا الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وتعرض روميلو لوكاكو للإصابة في الدقيقة 27 وعوضه تامي أبراهام.

وفي الدقيقة 32 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه زكي شيليك بعد تدخل قوي على كاحل رافائيل لياو.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول خرج ديبالا متأثرا بالإصابة، فيما شارك لوكا يوفيتش في ميلان بدلا من إسماعيل بن ناصر.

ورفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح ميلان بسبب لمسة يد على جيرو قبل أن ترتطم الكرة بيد مدافعي روما.

في الشوط الثاني استحوذ لاعبي ميلان على الكرة بحثا عن العودة في النتيجة وللاستفادة من النقص العددي.

صلابة دفاع روما أوقفت فرص ميلان الفردية.

وكاد تامي أبراهام في الدقيقة 65 أن يضيف الثالث لكن كرته علت العارضة.

وقلص ماتيو جابيا برأسية الفارق في الدقيقة 84 بعد عرضية لياو.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لثيو هيرنانديز في الدقيقة 90+2 بعد تدخل قوي على قدم ستيفان الشعراوي لكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز روما وتأهله لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

روما ميلان الدوري الأوروبي
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