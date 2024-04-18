هدف صلاح لا يكفي.. أتالانتا ينجو من عودة ليفربول ويتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

فشل ليفربول في العودة من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها ذهابا، وفاز بهدف دون رد على مضيفه أتالانتا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تحصل ليفربول على ركلة جزاء مبكرة بسبب لمسة يد ضد ماتيو روجيري.

وبعد تأييد تقنية الفيديو للقرار سجل محمد صلاح الهدف الأول من هذه الركلة في الدقيقة 7.

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واستمرت محاولات ليفربول بانفراد لويس دياز في الدقيقة 13، ولكن الحارس تصدى للتسديدة.

وفي الدقيقة 39 سدد محمد صلاح كرة خطيرة ولكن مرت بجوار القائم.

وسجل تيون كوبماينرز هدف التعادل في الدقيقة 41، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وخرج صلاح رفقة دياز ودومينيك سوبوسلاي، وحل داروين نونيز وديوجو جوتا وهارفي إليوت بدلا منهم في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 69 كاد جيانلوكا سكاماكا أن يسجل هدف التعادل بتسديدة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 72 أتى جو جوميز بدلا من ترينت ألكساندر أرنولد.

على الجانب الآخر شارك ماريو باساليتش بدلا من إيدرسون في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 79 حل أليكس ميرانتشوك بدلا من أديمولا لوكمان، فيما أتى جايدن دانس بدلا من أندرو روبرتسون على الجانب الآخر.

بذلك يفشل ليفربول في تعويض خسارة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويودع البطولة من ربع النهائي.

وتأهل أتالانتا لمواجهة الفائز من بنفيكا ومارسيليا، حيث يخوض الفريقان الوقت الإضافي الآن.