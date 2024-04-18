استفز جماهير ليل.. مارتينيز يقود أستون فيلا إلى تأهل تاريخي بدوري المؤتمر الأوروبي

الخميس، 18 أبريل 2024 - 22:23

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

قاد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا فريقه إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطي عقبة ليل الفرنسي بضربات الترجيح.

وتصدى مارتينيز للضربة الأولى والأخيرة أمام نبيل بن طالب وبنيامين أندري لاعبا ليل، ليحتفل أمام الجماهير الفرنسية على طريقته الخاصة بطريقة استفزازية.

وسبق وأن قاد مارتينيز منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بكأس العالم على حساب فرنسا، ليتوج بجائزة القفاز الذهبي في مونديال قطر 2022.

وانتهت مواجهة الذهاب في إنجلترا بفوز أستون فيلا بهدفين لهدف، قبل فوز ليل إيابا على ملعبه بيار موروا في فرنسا بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح، والتي رجحت كفة أستون فيلا ليفوز بنتيجة 4-3.

سجل هدفي الفريق الفرنسي يوسف يازيسي في الدقيقة 15، وبنيامين أندري في الدقيقة 68، فيما سجل هدف أستون فيلا ماني كاش في الدقيقة 87.

سجل لأستون فيلا في ضربات الترجيح يوري تيليمانز، وأولي واتكنز، وماتي كاش، ودوجلاس لويز، فيما أضاع ليون بايلي.

ولم يخسر إيميليانو في ركلات الترجيح من قبل سواء مع فريقه أو منتخب الأرجنتين خلال 5 مناسبات.

وتعد تلك المرة الثانية فقط في تاريخ أستون فيلا، التي يصل فيها إلى الدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية كبرى.

وتأهل أستون فيلا موسم 1981-1982، إلى المباراة النهائية وفاز بكأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا النسخة القديمة) على حساب بايرن ميونيخ.

أما ليل فسجل جوناثان ديفيد، وأنخيل جوميز، وريمي كابيلا، فيما أضاع نبيل بن طالب الضربة الأولى، وبنيامين اندري.

وينتظر أستون فيلا الفائز من مواجهة أولمبياكوس وفناربخشه.

وانتهت مواجهة الذهاب في اليونان بفوز أوليمبياكوس 3-2.

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي يوم 2 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب 9 مايو، فيما تقام المباراة النهائية لدوري المؤتمر يوم 29 مايو في العاصمة اليونانية أثينا.

وفي مباراة أخرى بالدور ربع النهائي لدوري المؤتمر، تأهل فيورنتينا الإيطالي بثنائية في شباك فيكتوريا بلزن التشيكي، على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا الإيطالية، بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

سجل هدفي فيورنتينا نيوكلاس جونزاليس في الدقيقة 92، وكريستيانو بيراجي في الدقيقة 108.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت في التشيك بالتعادل السلبي، قبل أن يتكرر التعادل في الوقت الأصلي إيابا، ليحسم بعدها الفريق الإيطالي التأهل في الوقت الإضافي.

وينتظر فيورنتينا الفائز من مباراة كلوب بروج وباوك اليوناني.

وانتهت مواجهة الذهاب في بلجيكا بفوز كلوب بروج بهدف نظيف.

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